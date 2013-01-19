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Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 января 2013
Вест Хэм
19.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
68'
Д. Коул
14'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Р. Важ Те
️️️️
К. Нолан
89'
82'
Замена
П. Джи Сун
️️️️
А. Таарабт
Желтая карточка
Д. Томкинс
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коул
68'
67'
Замена
Д. Ботройд
️️️️
Д. Макки
Замена
К. Коул
️️️️
М. Шамах
62'
59'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Пас отдал
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Джо Коул
АП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
5
Томкинс
55
Демель
16
Джарвис
16
Нобл
17
Диаме
4
Нолан
12
Коул
27
Шамах
4-5-1
20
Сезар
2
Фабио
5
Онуоха
6
Хилл
17
Нельсен
49
Таарабт
4
Дерри
12
Макки
25
Мбиа
98
Райт-Филлипс
14
Реми
4
Нолан
12
Важ Те
12
Важ Те
4
Нолан
27
Шамах
24
Коул
24
Коул
27
Шамах
98
Райт-Филлипс
2
Траоре
2
Траоре
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
49
Таарабт
12
Макки
23
Ботройд
23
Ботройд
12
Макки
Остались в запасе
Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс
1
Рафаэль Шпигель
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Аптон Парк
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