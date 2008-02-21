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Расписание матчей
Панатинаикос - Рейнджерс
Панатинаикос - Рейнджерс: обзор матча 21 февраля 2008
Панатинаикос
21.02.2008, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Панатинаикос - Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панатинаикос
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Панатинаикос
- : -
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2 : 1
05.11.2026
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2 : 0
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Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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