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Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 24 ноября 2012
Сандерленд
24.11.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Вест Бромвич
73'
К. Гарднер
87'
С. Сессеньон
35'
З. Гера
44'
Ш. Лонг
81'
Р. Лукаку (П)
90+5'
М. Фортуне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
М. Фортуне
Пас отдал
Р. Лукаку
90'
+1
Замена
Г. Тамаш
️️️️
Д. Моррисон
90'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
ГОЛ! 2:3!
С. Сессеньон
87'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Лукаку
Замена
Л. Саа
️️️️
Д. Коулбэк
73'
ГОЛ! 1:2!
К. Гарднер
73'
70'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
70'
Замена
М. Фортуне
️️️️
П. Одемвингие
Желтая карточка
К. Гарднер
53'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. О'Ши
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лонг
40'
Желтая карточка
Д. Моррисон
Замена
К. Гарднер
️️️️
Л. Каттермол
35'
35'
ГОЛ! 0:1!
З. Гера
Пас отдал
П. Одемвингие
21'
Желтая карточка
Ш. Лонг
Желтая карточка
Д. О'Ши
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-5-1
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
3
Куэльяр
27
Бардсли
29
Сессеньон
4
Коулбэк
7
Ларссон
6
Каттермол
11
Джонсон
26
Флетчер
4-3-1-2
13
Майхилл
24
Риджуэлл
2
Джонс
13
Ольссон
36
Маколи
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
20
Гера
27
Одемвингие
7
Лонг
6
Каттермол
8
Гарднер
8
Гарднер
6
Каттермол
16
О'Ши
16
МакКлин
16
МакКлин
16
О'Ши
4
Коулбэк
28
Саа
28
Саа
4
Коулбэк
7
Моррисон
30
Тамаш
30
Тамаш
7
Моррисон
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
27
Одемвингие
32
Фортуне
32
Фортуне
27
Одемвингие
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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