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Сток Сити - Фулхэм
Сток Сити - Фулхэм: обзор матча 24 ноября 2012
Сток Сити
24.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
26'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Фулхэм
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ч. Адам
82'
80'
Замена
У. Родальега
️️️️
С. Сидуэлл
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
77'
73'
Замена
Д. Дафф
️️️️
Г. Карагунис
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Этерингтон
72'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
57'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адам
Пас отдал
П. Крауч
26'
19'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
42
Чарльз Банья
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
5
Шоттон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
6
Хут
26
Этерингтон
16
Адам
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
15
Крауч
19
Уолтерс
3-2-3-2
32
Шварцер
14
Сендерос
22
Бэйрд
3
Хьюз
27
Ритер
6
Риисе
21
Дежага
14
Карагунис
14
Сидуэлл
10
Бербатов
33
Петрич
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Кайтли
26
Этерингтон
16
Адам
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
16
Адам
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
14
Карагунис
16
Дафф
16
Дафф
14
Карагунис
14
Сидуэлл
23
Родальега
23
Родальега
14
Сидуэлл
Остались в запасе
Сток Сити
Фулхэм
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
42
Чарльз Банья
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
42
Чарльз Банья
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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