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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ньюкасл
Сандерленд - Ньюкасл: обзор матча 21 октября 2012
Сандерленд
21.10.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
85'
Д. Ба (АГ)
3'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ньюкасл
86'
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Ба
85'
84'
Желтая карточка
М. Уильямсон
83'
Замена
Г. Обертан
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Д. Воган
️️️️
А. Джонсон
83'
80'
Замена
С. Тэйлор
️️️️
Ф. Колоччини
68'
Желтая карточка
Ф. Колоччини
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Сессеньон
65'
38'
Замена
Д. Перч
️️️️
Ш. Амеоби
25'
Желтая карточка
Ш. Амеоби
25'
Красная карточка
Ш. Тиоте
3'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
3
Куэльяр
7
Ларссон
29
Сессеньон
8
Гарднер
16
МакКлин
11
Джонсон
4
Коулбэк
26
Флетчер
4-3-1-2
23
Крул
2
Симпсон
5
Уильямсон
2
Колоччини
18
Сантон
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
19
Ба
26
Амеоби
11
Джонсон
8
Воган
8
Воган
11
Джонсон
29
Сессеньон
28
Саа
28
Саа
29
Сессеньон
2
Колоччини
27
Тэйлор
27
Тэйлор
2
Колоччини
26
Амеоби
24
Перч
24
Перч
26
Амеоби
8
Бен Арфа
32
Обертан
32
Обертан
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
22
Стефен Харпер
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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