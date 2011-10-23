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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Колорадо
Ванкувер Уайткепс - Колорадо: обзор матча 23 октября 2011
Ванкувер Уайткепс
23.10.2011, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Колорадо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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Ванкувер Уайткепс
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