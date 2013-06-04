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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Иран
Катар - Иран: обзор матча 04 июня 2013
Катар
04.06.2013, вторник, 20:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа A
0 : 1
Завершен
Иран
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Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
- : -
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Стадион:
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