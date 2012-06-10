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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Лесото - Судан
Лесото - Судан: обзор матча 10 июня 2012
Лесото
10.06.2012, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Судан
Матч
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Статистика матча Лесото - Судан
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0
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0
Матчи команд
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
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Судан
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку в Анголе
2025.10.12 00:05
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
1
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку в Анголе
2025.10.12 00:05
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
2021.08.27 13:38
98
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
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Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
2023.10.23 17:39
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Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
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