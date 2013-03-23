Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЮАР - ЦАР
ЮАР - ЦАР: обзор матча 23 марта 2013
ЮАР
23.03.2013, суббота, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
ЦАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЮАР - ЦАР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Информация о матче
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Новости команд
Все
ЮАР
ЦАР
Египет – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Египет – ЮАР: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
16 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Генич двумя словами отреагировал на самоубийство участника ЧМ-2026
11 июля
1
Египет – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Египет – ЮАР: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
16 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Генич двумя словами отреагировал на самоубийство участника ЧМ-2026
11 июля
1
Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
8 июня
ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Еще одна африканская сборная согласна сыграть с Россией
2024.10.18 20:33
9
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+