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Судьи
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)

Австрия - Украина

01.06.2012, Пятница, 22:30 мск Инсбрук, стадион Тиволи Ной Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Украина
Товарищеские матчи. Сборные 2011

15 ноября, вторник 23:00 Украина 2:1 Австрия
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