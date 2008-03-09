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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Рекреативо
Мальорка - Рекреативо: обзор матча 09 марта 2008
Мальорка
09.03.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
7 : 1
Завершен
Рекреативо
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальорка - Рекреативо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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