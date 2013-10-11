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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: обзор матча 11 октября 2013
Босния и Герцеговина
11.10.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
4 : 1
Завершен
Лихтенштейн
27'
Э. Джеко
34'
З. Мисимович
38'
В. Ибишевич
39'
Э. Джеко
61'
Н. Хаслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
80'
Замена
Б. Эрис
️️️️
Д. Хаслер
64'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
М. Кристен
Замена
З. Квржич
️️️️
С. Лулич
62'
Замена
И. Хайрович
️️️️
М. Пьянич
62'
Замена
С. Ибричич
️️️️
Х. Медуньянин
62'
61'
ГОЛ! 4:1!
Н. Хаслер
57'
Замена
Ф. Эрне
️️️️
И. Квинтанс
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
39'
ГОЛ! 3:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Врсаевич
38'
ГОЛ! 2:0!
З. Мисимович
Пас отдал
С. Лулич
34'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
З. Мисимович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
7
Давид Хаслер
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Босния и Герцеговина
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
4
Зоран Квржич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
20
Аднан Захирович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
17
Олджай Гюр
ЦЗ
0
Бурак Эрис
ЦП
7
Филлип Эрне
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-4-1-2
1
Бегович
2
Врсаевич
3
Бичакчич
4
Спахич
16
Лулич
10
Пьянич
0
Салихович
8
Медуньянин
10
Мисимович
11
Джеко
9
Ибишевич
4-4-2
0
Йеле
6
Штокласа
5
Квинтанс
4
Кауфманн
0
Эри
6
Кристен
18
Хаслер
17
Губзер
23
Польверино
0
Кристен
7
Хаслер
10
Пьянич
20
Хайрович
20
Хайрович
10
Пьянич
16
Лулич
4
Квржич
4
Квржич
16
Лулич
8
Медуньянин
17
Ибричич
17
Ибричич
8
Медуньянин
7
Хаслер
0
Эрис
0
Эрис
7
Хаслер
5
Квинтанс
7
Эрне
7
Эрне
5
Квинтанс
0
Кристен
15
Йилдыз
15
Йилдыз
0
Кристен
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
19
Эдин Вишча
ПВ
19
Мирослав Стеванович
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
20
Аднан Захирович
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
17
Олджай Гюр
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
19
Эдин Вишча
ПВ
19
Мирослав Стеванович
ЦП
22
Асмир Авдукич
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
20
Аднан Захирович
ЦП
Остались в запасе
17
Олджай Гюр
ЦЗ
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Рихард Лизвельд
(Утрехт)
Стадион:
Билино Поле
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