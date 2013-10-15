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Судьи
Главный судья:
Милорад Мажич (Врбас)

Азербайджан - Россия

15.10.2013, Вторник, 21:00 мск Баку, стадион Бакссел арена (8-й км) Трансляция: "Первый канал" 21:00 (прямая) Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа Азербайджан - Россия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа F

16 октября, вторник 19:00 Россия 1:0 Азербайджан
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 4
12 тур
14 октября, среда 20:00 Азербайджан 1:1 Россия
5 тур
28 марта, суббота 17:00 Россия 2:0 Азербайджан
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Россия 10 7 1 2 20:5 +15 22
2. Португалия 10 6 3 1 20:9 +11 21
3. Израиль 10 3 5 2 19:14 +5 14
4. Азербайджан 10 1 6 3 7:11 -4 9
5. Северная Ирландия 10 1 4 5 9:17 -8 7
6. Люксембург 10 1 3 6 7:26 -19 6
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