Азербайджан - Россия

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|16 октября, вторник
|19:00
|Россия
|1:0
|Азербайджан
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|16 октября, вторник
|19:00
|Россия
|1:0
|Азербайджан
|12 тур
|14 октября, среда
|20:00
|Азербайджан
|1:1
|Россия
|5 тур
|28 марта, суббота
|17:00
|Россия
|2:0
|Азербайджан
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Россия
|10
|7
|1
|2
|20:5
|+15
|22
|2.
|Португалия
|10
|6
|3
|1
|20:9
|+11
|21
|3.
|Израиль
|10
|3
|5
|2
|19:14
|+5
|14
|4.
|Азербайджан
|10
|1
|6
|3
|7:11
|-4
|9
|5.
|Северная Ирландия
|10
|1
|4
|5
|9:17
|-8
|7
|6.
|Люксембург
|10
|1
|3
|6
|7:26
|-19
|6