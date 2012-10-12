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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Андорра
Нидерланды - Андорра: обзор матча 12 октября 2012
Нидерланды
12.10.2012, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
3 : 0
Завершен
Андорра
7'
Р. ван дер Ваарт
15'
К. Хунтелаар
50'
Р. Схакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Андорра
82'
Замена
М. Бернаус
️️️️
В. Морейра
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Строотман
75'
74'
Замена
С. Морено
️️️️
С. Гомес
Замена
Д. Кейт
️️️️
Р. ван дер Ваарт
71'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Ленс
71'
52'
Замена
М. Сан Николас
️️️️
А. Родригес
ГОЛ! 3:0!
Р. Схакен
50'
Желтая карточка
Д. Янмат
42'
40'
Желтая карточка
В. Морейра
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Ленс
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
К. Хунтелаар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
17
Виктор Морейра
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
15
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Франку Дуглас
ЦЗ
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
0
Ауремир
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
5
Фернандо Силва
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
0
Янмат
3
Хейтинга
4
Мартинс-Инди
0
Влаар
6
Де Йонг
7
Ленс
16
Строотман
0
ван дер Ваарт
19
Хунтелаар
7
Схакен
3-5-1-1
1
Хосеп Гомес
20
Родригес
6
Лима
18
Айяла
17
Морейра
3
Валес
8
Виейра
7
Пужоль
19
Лоренцо
21
Гарсия
19
Гомес
16
Строотман
20
Эмануэльсон
20
Эмануэльсон
16
Строотман
0
ван дер Ваарт
0
Кейт
0
Кейт
0
ван дер Ваарт
7
Ленс
8
Афеллай
8
Афеллай
7
Ленс
17
Морейра
3
Бернаус
3
Бернаус
17
Морейра
20
Родригес
15
Сан Николас
15
Сан Николас
20
Родригес
19
Гомес
11
Морено
11
Морено
19
Гомес
Остались в запасе
Нидерланды
Андорра
22
Кеннет Вермеер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
15
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Франку Дуглас
ЦЗ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Ауремир
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
22
Кеннет Вермеер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
15
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Франку Дуглас
ЦЗ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
0
Ауремир
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Нидерланды - Андорра
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
1 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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