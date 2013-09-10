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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Ирландия
Австрия - Ирландия: обзор матча 10 сентября 2013
Австрия
10.09.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 0
Завершен
Ирландия
84'
Д. Алаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Ирландия
ГОЛ! 1:0!
Д. Алаба
84'
81'
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ш. Лонг
73'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
М. Янко
️️️️
А. Вайманн
73'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Г. Бургшталлер
61'
60'
Желтая карточка
Р. Данн
49'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. О'Ши
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
В. Кавлак
46'
44'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
0
Вели Кавлак
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Пол Грин
АП
10
Робби Кин
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
0
Филипп Хозинер
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
20
Конор Сэммон
ЦФ
20
Саймон Кокс
ЦФ
3-3-1-3
1
Альмер
8
Алаба
15
Предль
3
Драгович
5
Фукс
14
Баумгартлингер
2
Гарич
0
Кавлак
11
Харник
23
Вайманн
30
Бургшталлер
4-2-1-3
1
Форд
2
Коулмен
4
О'Ши
5
Данн
20
Уилсон
13
Пилкингтон
8
МакКарти
21
Грин
14
Уолтерс
9
Лонг
10
Кин
0
Кавлак
18
Ляйтгеб
18
Ляйтгеб
0
Кавлак
30
Бургшталлер
7
Арнаутович
7
Арнаутович
30
Бургшталлер
23
Вайманн
21
Янко
21
Янко
23
Вайманн
4
О'Ши
5
Кларк
5
Кларк
4
О'Ши
13
Пилкингтон
11
МакКлин
11
МакКлин
13
Пилкингтон
9
Лонг
20
Сэммон
20
Сэммон
9
Лонг
Остались в запасе
Австрия
Ирландия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
0
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Австрия - Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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