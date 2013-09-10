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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Сербия
Уэльс - Сербия: обзор матча 10 сентября 2013
Уэльс
10.09.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
0 : 3
Завершен
Сербия
8'
Ф. Джорджевич
38'
А. Коларов
55'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Сербия
90'
+2
Замена
Р. Петрович
️️️️
Л. Фейса
87'
Желтая карточка
Л. Фейса
87'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Д. Тадич
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Ледли
75'
67'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
И. Радованович
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Кинг
58'
Замена
Д. Воган
️️️️
Э. Крофтс
58'
55'
ГОЛ! 0:3!
Л. Маркович
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
Э. Крофтс
49'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Коларов
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
8
Энди Кинг
ЦП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
8
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
0
Иван Радованович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
0
Джек Коллисон
ПП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Сербия
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Крстичич
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
4-4-2
1
Майхилл
4
Дэвис
14
Гэббидон
2
Гантер
3
Мэттьюз
8
Кинг
10
Рэмзи
16
Ледли
0
Крофтс
8
Беллами
18
Воукс
4-1-1-2-2
1
Стойкович
4
Бишевац
5
Настасич
6
Иванович
4
Коларов
0
Радованович
15
Фейса
21
Джуричич
10
Тадич
9
Джорджевич
8
Маркович
0
Крофтс
0
Воган
0
Воган
0
Крофтс
8
Кинг
11
Бэйл
11
Бэйл
8
Кинг
16
Ледли
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
16
Ледли
15
Фейса
4
Петрович
4
Петрович
15
Фейса
10
Тадич
0
Крстичич
0
Крстичич
10
Тадич
0
Радованович
4
Миливойевич
4
Миливойевич
0
Радованович
Остались в запасе
Уэльс
Сербия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
0
Джек Коллисон
ПП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
0
Джек Коллисон
ПП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Уэльс - Сербия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
1 : 0
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Кардифф Сити
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