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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Уэльс
Сербия - Уэльс: обзор матча 11 сентября 2012
Сербия
11.09.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
6 : 1
Завершен
Уэльс
16'
А. Коларов
24'
З. Тошич
39'
Ф. Джуричич
55'
Д. Тадич
80'
Б. Иванович
90'
М. Сулеймани
31'
Д. Блэйк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Уэльс
ГОЛ! 6:1!
М. Сулеймани
90'
Замена
С. Мияилович
️️️️
А. Игньевски
85'
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ф. Джуричич
81'
ГОЛ! 5:1!
Б. Иванович
80'
78'
Желтая карточка
А. Рэмзи
71'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Аллен
Замена
М. Сулеймани
️️️️
З. Тошич
70'
62'
Желтая карточка
Д. Блэйк
ГОЛ! 4:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Б. Иванович
55'
46'
Замена
С. Риккеттс
️️️️
Д. Эдвардс
46'
Замена
Д. Воган
️️️️
А. Мэттьюз
ГОЛ! 3:1!
Ф. Джуричич
39'
31'
ГОЛ! 2:1!
Д. Блэйк
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Коларов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Невен Суботич
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
0
Деян Лекич
ЦФ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Уэльс
21
Льюис Прайс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Стойкович
5
Настасич
4
Бишевац
19
Игньевски
4
Коларов
6
Иванович
15
Фейса
10
Тадич
21
Джуричич
7
Тошич
8
Маркович
4-3-1-2
1
Майхилл
3
Мэттьюз
2
Гантер
6
Уилльямс
5
Блэйк
10
Рэмзи
7
Аллен
14
Эдвардс
11
Бэйл
23
Чёрч
9
Морисон
7
Тошич
8
Сулеймани
8
Сулеймани
7
Тошич
19
Игньевски
16
Мияилович
16
Мияилович
19
Игньевски
21
Джуричич
0
Лекич
0
Лекич
21
Джуричич
14
Эдвардс
18
Риккеттс
18
Риккеттс
14
Эдвардс
7
Аллен
8
Кинг
8
Кинг
7
Аллен
3
Мэттьюз
0
Воган
0
Воган
3
Мэттьюз
Остались в запасе
Сербия
Уэльс
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Невен Суботич
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
21
Льюис Прайс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Невен Суботич
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
22
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
21
Льюис Прайс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Сербия - Уэльс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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