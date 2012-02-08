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Мали - Кот-д'Ивуар

08.02.2012, Среда, 23:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок Африканских Наций, 1/2 финала Мали - Кот-д'Ивуар
Кубок Африканских Наций 2008, группа B
3 тур
29 января, вторник 20:00 Кот-д'Ивуар 3:0 Мали
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