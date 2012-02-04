Введите ваш ник на сайте

Замбия - Судан

04.02.2012, Суббота, 20:00 мск Бата, стадион Эстадио де Бата Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Замбия - Судан
Кубок Африканских Наций 2008, группа C
1 тур
22 января, вторник 22:30 Судан 0:3 Замбия
...
  • Читайте нас: 