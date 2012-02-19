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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кроули Таун - Сток Сити
Кроули Таун - Сток Сити: обзор матча 19 февраля 2012
Кроули Таун
19.02.2012, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кроули Таун - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
- : -
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Кроули Таун
2 : 2
10.10.2026
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- : -
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Блэкберн
1 : 2
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Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Броадфилд Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:55 (прямая)
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Кроули Таун
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