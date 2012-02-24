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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Примож Архар, Матей Жунич (оба Словения)

Манчестер Юнайтед - Аякс

24.02.2012, Пятница, 00:05 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Манчестер Юнайтед - Аякс
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 22:00 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед
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