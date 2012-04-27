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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Анжи (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 27 апреля 2012
Анжи (мол)
27.04.2012, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 11 тур
3 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
15'
И. Абдулавов
46'
И. Абдулавов
88'
Р. Магомедов
25'
К. Муллин
45'
М. Барсов
79'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
Н. Саламатов
Замена
Т. Мустафин
️️️️
К. Муллин
Желтая карточка
М. Загиров
Замена
Н. Перевозчиков
️️️️
И. Абдулавов
ГОЛ! 3:3!
Р. Магомедов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
М. Загиров
️️️️
М. Мирзабеков
ГОЛ! 2:3!
М. Барсов
Замена
В. Смирнов
️️️️
Г. Бурнаш
Замена
Е. Кирисов
️️️️
А. Ярковой
Замена
Г. Алданов
️️️️
Г. Гаджиев
Замена
И. Корголоев
️️️️
М. Гамидов
Желтая карточка
И. Голбан
Замена
Н. Дубчак
️️️️
М. Петрусев
Желтая карточка
М. Петрусев
ГОЛ! 2:2!
И. Абдулавов
ГОЛ! 1:2!
М. Барсов
ГОЛ! 1:1!
К. Муллин
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Н. Калинский
ГОЛ! 1:0!
И. Абдулавов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
3-5-2
1
Дженетов
44
Удунян
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
24
Расулов
38
Гамидов
52
Магомедов
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
99
Абдулавов
92
Мирзаев
4-3-1-2
22
Лобанцев
2
Серасхов
89
Ярковой
93
Бурнаш
22
Голбан
24
Хартияди
14
Цвейба
78
Калинский
8
Петрусев
14
Барсов
9
Муллин
99
Абдулавов
42
Перевозчиков
42
Перевозчиков
99
Абдулавов
38
Гамидов
80
Корголоев
80
Корголоев
38
Гамидов
92
Мирзаев
11
Магомедов
11
Магомедов
92
Мирзаев
98
Гаджиев
34
Алданов
34
Алданов
98
Гаджиев
17
Мирзабеков
71
Загиров
71
Загиров
17
Мирзабеков
8
Петрусев
7
Дубчак
7
Дубчак
8
Петрусев
93
Бурнаш
87
Смирнов
87
Смирнов
93
Бурнаш
89
Ярковой
2
Кирисов
2
Кирисов
89
Ярковой
9
Муллин
26
Мустафин
26
Мустафин
9
Муллин
78
Калинский
10
Саламатов
10
Саламатов
78
Калинский
Остались в запасе
Анжи (мол)
Локомотив (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
59
Мариз Саидов
ЦФ
Остались в запасе
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Анжи (мол) - Локомотив (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
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