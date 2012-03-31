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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Локомотив (мол) - Динамо (мол): обзор матча 31 марта 2012
Локомотив (мол)
31.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 7 тур
1 : 3
Завершен
Динамо (мол)
8'
С. Цвейба
40'
В. Комисов
45'
И. Соловьев
75'
И. Соловьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
Н. Дубчак
+2
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
В. Комисов
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Закускин
Замена
М. Жабкин
️️️️
И. Соловьев
ГОЛ! 1:3!
И. Соловьев
Желтая карточка
Г. Бурнаш
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
А. Серасхов
️️️️
С. Зуйков
Замена
А. Ильин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Н. Дубчак
️️️️
Н. Калинский
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Петрусев
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Е. Кирисов
ГОЛ! 1:2!
И. Соловьев
ГОЛ! 1:1!
В. Комисов
Желтая карточка
П. Евсеев
Желтая карточка
С. Цвейба
Желтая карточка
М. Петрусев
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Цвейба
Желтая карточка
С. Зуйков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
11
Алексей Горшков
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
3-1-5-1
22
Лобанцев
22
Голбан
93
Бурнаш
23
Зуйков
9
Лапин
2
Кирисов
8
Закускин
78
Калинский
14
Цвейба
24
Хартияди
8
Петрусев
4-4-2
39
Фролов
24
Шитов
5
Сергеев
17
Иванов
5
Евсеев
88
Валов
17
Комисов
41
Сапета
9
Соловьев
26
Отставнов
90
Смолов
8
Закускин
26
Мустафин
26
Мустафин
8
Закускин
23
Зуйков
2
Серасхов
2
Серасхов
23
Зуйков
78
Калинский
7
Дубчак
7
Дубчак
78
Калинский
2
Кирисов
10
Саламатов
10
Саламатов
2
Кирисов
8
Петрусев
14
Барсов
14
Барсов
8
Петрусев
90
Смолов
35
Ильин
35
Ильин
90
Смолов
9
Соловьев
99
Жабкин
99
Жабкин
9
Соловьев
17
Комисов
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
17
Комисов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Динамо (мол)
11
Алексей Горшков
ЦП
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Роман Халанчук
ВР
80
Борис Тащи
ЦП
Остались в запасе
11
Алексей Горшков
ЦП
91
Александр Воробьев
ВР
Остались в запасе
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Роман Халанчук
ВР
80
Борис Тащи
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Локомотив (мол) - Динамо (мол)
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
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- : -
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Динамо Мх (мол)
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Урал (мол)
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16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
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