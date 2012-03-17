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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Локомотив (мол) - Анжи (мол): обзор матча 17 марта 2012
Локомотив (мол)
17.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 5 тур
0 : 3
Завершен
Анжи (мол)
21'
И. Абдулавов
29'
И. Абдулавов
90+3'
Г. Алданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Анжи (мол)
+3
Замена
Н. Перевозчиков
️️️️
М. Мирзабеков
+3
ГОЛ! 0:3!
Г. Алданов
Замена
Г. Алданов
️️️️
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
Н. Лапин
Замена
А. Серасхов
️️️️
П. Хартияди
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Э. Джангишиев
Замена
С. Цвейба
️️️️
И. Голбан
Желтая карточка
Ю. Удунян
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Н. Калинский
Красная карточка
В. Подберезкин
Замена
М. Барсов
️️️️
Н. Дубчак
Замена
Е. Кирисов
️️️️
М. Петрусев
Замена
Н. Лапин
️️️️
А. Ещенко
ГОЛ! 0:2!
И. Абдулавов
ГОЛ! 0:1!
И. Абдулавов
Пенальти не реализован!
М. Петрусев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
Главный тренер
Владимир Волчек
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
83
Алибег Гераев
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
4-4-2
1
Костриков
23
Зуйков
22
Голбан
93
Бурнаш
38
Ещенко
24
Хартияди
92
Подберезкин
78
Калинский
8
Закускин
8
Петрусев
7
Дубчак
3-5-2
26
Джиоев
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
44
Удунян
98
Гаджиев
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мирзабеков
47
Джангишиев
99
Абдулавов
92
Мирзаев
78
Калинский
10
Саламатов
10
Саламатов
78
Калинский
24
Хартияди
2
Серасхов
2
Серасхов
24
Хартияди
8
Петрусев
2
Кирисов
2
Кирисов
8
Петрусев
38
Ещенко
9
Лапин
9
Лапин
38
Ещенко
22
Голбан
14
Цвейба
14
Цвейба
22
Голбан
7
Дубчак
14
Барсов
14
Барсов
7
Дубчак
17
Мирзабеков
42
Перевозчиков
42
Перевозчиков
17
Мирзабеков
92
Мирзаев
34
Алданов
34
Алданов
92
Мирзаев
47
Джангишиев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
47
Джангишиев
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
83
Алибег Гераев
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
91
Александр Воробьев
ВР
Остались в запасе
83
Алибег Гераев
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Локомотив (мол) - Анжи (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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