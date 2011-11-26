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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 26 ноября 2011
Зенит (мол)
26.11.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
57'
О. Вербицкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Замена
М. Батов
️️️️
О. Вербицкас
Замена
С. Синявский
️️️️
П. Хартияди
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Замена
Н. Самохвалов
️️️️
С. Зуйков
Замена
В. Липин
️️️️
Н. Дубчак
Замена
А. Панфилов
️️️️
С. Цыганов
ГОЛ! 1:0!
О. Вербицкас
Желтая карточка
П. Хартияди
Замена
Е. Марков
️️️️
Д. Терентьев
Желтая карточка
Д. Терентьев
19'
Замена
Н. Дубчак
️️️️
В. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
54
Виктор Липин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
93
Семен Синявский
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
88
Телегин
4
Васильев
44
Башкиров
43
Терентьев
34
Бочаров
22
Вербицкас
11
Ионов
9
Цыганов
4-1-5
22
Лобанцев
23
Зуйков
22
Голбан
87
Смирнов
2
Серасхов
9
Лапин
24
Хартияди
78
Калинский
92
Подберезкин
14
Цвейба
8
Закускин
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
9
Цыганов
93
Панфилов
93
Панфилов
9
Цыганов
22
Вербицкас
17
Батов
17
Батов
22
Вербицкас
43
Терентьев
20
Марков
20
Марков
43
Терентьев
87
Смирнов
7
Дубчак
7
Дубчак
87
Смирнов
Дубчак
54
Липин
54
Липин
Дубчак
23
Зуйков
22
Самохвалов
22
Самохвалов
23
Зуйков
24
Хартияди
93
Синявский
93
Синявский
24
Хартияди
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
1
Павел Дронов
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
1
Павел Дронов
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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