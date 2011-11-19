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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кубань (мол)
Динамо (мол) - Кубань (мол): обзор матча 19 ноября 2011
Динамо (мол)
19.11.2011, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (мол)
61'
А. Ильин
90+4'
Б. Мустафаев (АГ)
54'
Ф. Кубик
58'
А. Геворкян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кубань (мол)
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Б. Мустафаев
+4
+3
Желтая карточка
С. Дрампов
+1
Замена
С. Дрампов
️️️️
А. Геворкян
Замена
А. Карибов
️️️️
А. Нестеренко
Замена
Е. Касьянов
️️️️
В. Рыжков
Замена
Е. Курдус
️️️️
Ф. Кубик
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Замена
Р. Слинько
️️️️
М. Комков
ГОЛ! 1:2!
А. Ильин
Замена
К. Акопян
️️️️
Д. Отставнов
ГОЛ! 0:2!
А. Геворкян
Замена
В. Торшенцев
️️️️
О. Валов
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кубик
Замена
Э. Байчора
️️️️
А. Будаков
Замена
А. Геворкян
️️️️
А. Секрет
Замена
А. Каташевский
️️️️
Б. Тащи
Желтая карточка
А. Секрет
Желтая карточка
М. Ковальчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (мол)
98
Александр Будаков
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
18
Артем Каташевский
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
77
Игорь Хохлов
ЦП
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
4-5-1
39
Фролов
5
Евсеев
5
Сергеев
17
Иванов
27
Живоглядов
9
Гатагов
88
Валов
17
Комисов
80
Тащи
35
Ильин
26
Отставнов
3-4-1-1
98
Будаков
73
Ковальчук
15
Князев
7
Кубик
10
Комков
27
Нестеренко
28
Рыжков
5
Калайджян
52
Лобкарев
19
Секрет
80
Тащи
18
Каташевский
18
Каташевский
80
Тащи
88
Валов
99
Торшенцев
99
Торшенцев
88
Валов
26
Отставнов
19
Акопян
19
Акопян
26
Отставнов
19
Секрет
61
Геворкян
61
Геворкян
19
Секрет
10
Комков
92
Слинько
92
Слинько
10
Комков
7
Кубик
73
Курдус
73
Курдус
7
Кубик
28
Рыжков
91
Касьянов
91
Касьянов
28
Рыжков
27
Нестеренко
22
Карибов
22
Карибов
27
Нестеренко
Геворкян
75
Дрампов
75
Дрампов
Геворкян
98
Будаков
1
Байчора
1
Байчора
98
Будаков
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кубань (мол)
19
Владимир Рыховский
ЦП
77
Игорь Хохлов
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
19
Владимир Рыховский
ЦП
77
Игорь Хохлов
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
Статистика матча Динамо (мол) - Кубань (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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Динамо (мол)
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