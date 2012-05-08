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Луч - Химки

08.05.2012, Вторник, 07:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 46 тур Луч - Химки
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 28 тур
15 сентября, четверг 19:00 Химки 1:0 Луч
Второй этап, 8 тур
7 мая, суббота 08:00 Луч 0:0 Химки
Россия. Первый дивизион 2010
24 тур
13 августа, пятница 19:30 Химки 1:1 Луч
4 тур
10 апреля, суббота 10:00 Луч 0:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 14:00 Химки 3:1 Луч
12 тур
5 июля, суббота 12:00 Луч 1:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 14:00 Химки 3:0 Луч
14 тур
23 июня, суббота 12:00 Луч 1:1 Химки
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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