Введите ваш ник на сайте

Торпедо - Урал

29.04.2012, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. ФНЛ, 49 тур Торпедо - Урал
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 42 тур
27 марта, вторник 17:00 Урал 2:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 25 тур
1 сентября, четверг 19:00 Торпедо 0:1 Урал
Второй этап, 6 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 2:1 Торпедо
Россия. Первый дивизион 2008
23 тур
26 июля, суббота 15:00 Урал 2:0 Торпедо
3 тур
6 апреля, воскресенье 14:00 Торпедо 2:2 Урал
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Урал 1:0 Торпедо
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Урал
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Торпедо 3:0 Урал
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Урал 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Урал
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Урал 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
23 тур
7 августа, суббота 00:00 Урал 5:0 Торпедо
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 8 тур
11 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Торпедо
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Урал
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
...
  • Читайте нас: 