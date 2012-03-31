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Сибирь - Урал

31.03.2012, Суббота, 16:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. ФНЛ, 43 тур Сибирь - Урал
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 34 тур
17 октября, понедельник 16:00 Сибирь 0:0 Урал
Второй этап, 14 тур
7 июня, вторник 17:00 Урал 3:2 Сибирь
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 16:00 Сибирь 0:1 Урал
Россия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
5 августа, среда 17:00 Урал 1:2 Сибирь
Россия. Первый дивизион 2009
22 тур
29 июля, среда 17:00 Урал 2:1 Сибирь
1 тур
28 марта, суббота 14:00 Сибирь 1:0 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
41 тур
24 октября, пятница 16:00 Сибирь 2:0 Урал
21 тур
5 июля, суббота 15:00 Урал 1:0 Сибирь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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