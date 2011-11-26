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Судьи
Главный судья:
Альмир Каюмов (Москва)
Помощники:
Аверьянов А.И. (Москва) Кулагин В.В. (Москва)

Крылья Советов - Волга

26.11.2011, Суббота, 16:15 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-лига, 32 тур Крылья Советов - Волга
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 18:30 Крылья Советов 0:0 Волга
12 тур
10 июня, пятница 19:30 Волга 2:0 Крылья Советов
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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