Крылья Советов - Волга

|27 тур
|15 октября, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|0:0
|Волга
|12 тур
|10 июня, пятница
|19:30
|Волга
|2:0
|Крылья Советов
|27 тур
|15 октября, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|0:0
|Волга
|12 тур
|10 июня, пятница
|19:30
|Волга
|2:0
|Крылья Советов
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|44
|16
|13
|15
|58:61
|-3
|61
|2.
|Амкар-Пермь
|44
|14
|13
|17
|40:51
|-11
|55
|3.
|Ахмат
|44
|14
|10
|20
|45:62
|-17
|52
|4.
|Крылья Советов
|44
|12
|15
|17
|33:50
|-17
|51
|5.
|Ростов
|44
|12
|12
|20
|45:61
|-16
|48
|6.
|Волга НН
|44
|12
|5
|27
|37:60
|-23
|41
|7.
|Томь
|44
|8
|13
|23
|30:70
|-40
|37
|8.
|Спартак Нч
|44
|7
|13
|24
|39:60
|-21
|34