Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Атлетико
Селтик - Атлетико: обзор матча 30 ноября 2011
Селтик
30.11.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
30'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Атлетико
+2
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Габи
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Туран
Замена
С. Браун
️️️️
Э. Стоукс
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
К. Сун-Юн
Желтая карточка
Д. Майсторович
Замена
Г. Хупер
️️️️
В. Ваньяма
Замена
Ч. Малгрю
️️️️
Д. Ледли
ГОЛ! 0:1!
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
18
Патрик Твардзик
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-4-1-2
17
Форстер
45
Майсторович
4
Ловенс
3
Мэттьюз
2
Ваньяма
40
Ки Сун-Юн
16
Ледли
7
Каял
49
Форрест
30
Самарас
9
Стоукс
3-2-3-1-1
1
Куртуа
2
Годин
21
Переа
13
Миранда
4
Суарес
16
Луис
14
Габи
66
Туран
11
Сальвио
10
Диего
20
Адриан
16
Ледли
4
Малгрю
4
Малгрю
16
Ледли
9
Стоукс
8
Браун
8
Браун
9
Стоукс
2
Ваньяма
88
Хупер
88
Хупер
2
Ваньяма
66
Туран
20
Хуанфран
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
12
Ассунсао
12
Ассунсао
14
Габи
20
Адриан
9
Фалькао
9
Фалькао
20
Адриан
Остались в запасе
Селтик
Атлетико
18
Патрик Твардзик
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Нил Леннон
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
18
Патрик Твардзик
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Селтик - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+