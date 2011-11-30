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Расписание матчей
Италия. Кубок
Катания - Новара
Катания - Новара: обзор матча 30 ноября 2011
Катания
30.11.2011, среда, 00:15
Италия. Кубок, 4 раунд
2 : 3
Завершен
Новара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Катания - Новара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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Новара
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
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