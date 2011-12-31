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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Донкастер Роверс
Уотфорд - Донкастер Роверс: обзор матча 31 декабря 2011
Уотфорд
31.12.2011, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
4 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
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Статистика матча Уотфорд - Донкастер Роверс
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Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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0 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
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Донкастер Роверс
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14.11.2026
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6 : 1
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
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Донкастер Роверс
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24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
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