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Судьи
Главный судья:
Пол ван Букел (Нидерланды)

Локомотив - АЕК

20.10.2011, Четверг, 20:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 08:20 14:20 (пятница, 21 октября) Лига Европы, 3 тур Локомотив - АЕК
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 6 6 0 0 18:5 +13 18
2. Локомотив 6 4 0 2 14:11 +3 12
3. АЕК 6 1 0 5 8:15 -7 3
4. Штурм 6 1 0 5 5:14 -9 3
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