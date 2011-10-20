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Маккаби - ФКСБ

20.10.2011, Четверг, 21:00 мск Хайфа, стадион Кирьят Элизер Лига Европы, 3 тур Маккаби - ФКСБ
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шальке-04 6 4 2 0 13:2 +11 14
2. ФКСБ 6 2 2 2 9:11 -2 8
3. Маккаби Хф 6 2 0 4 10:12 -2 6
4. АЕК 6 1 2 3 4:11 -7 5
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