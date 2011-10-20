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Мальме - Металлист

20.10.2011, Четверг, 21:00 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Лига Европы, 3 тур Мальме - Металлист
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Металлист 6 4 2 0 15:6 +9 14
2. Алкмаар 6 1 5 0 10:7 +3 8
3. Аустрия В 6 2 2 2 10:11 -1 8
4. Мальме 6 0 1 5 4:15 -11 1
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