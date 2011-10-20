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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Лацио
Цюрих - Лацио: обзор матча 20 октября 2011
Цюрих
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
23'
А. Никчи
22'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лацио
Желтая карточка
Матузалем
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Альфонс
Замена
Л. Козак
️️️️
Д. Сиссе
Замена
Р. Родригес
️️️️
Д. Джурич
Замена
К. Ледесма
️️️️
А. Гонсалес
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Я. Шихауи
Замена
Т. Рокки
️️️️
Л. Цана
Желтая карточка
Л. Цана
ГОЛ! 1:1!
А. Никчи
Пас отдал
А. Альфонс
ГОЛ! 0:1!
Д. Скулли
Пас отдал
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
9
Душан Джурич
ЛП
17
Яссин Шихауи
ЦП
7
Сильван Эгертер
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
12
Александр Альфонс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
27
Матузалем
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-1-1
1
Гуателли
23
Маньин
28
Беда
5
Тейшейра
4
Кох
9
Джурич
7
Эгертер
30
Никчи
17
Шихауи
5
Маргайрас
12
Альфонс
4-4-2
22
Маркетти
23
Диаките
26
Раду
27
Цана
3
Андре Диас
10
Эрнанес
27
Матузалем
15
Гонсалес
19
Лулич
10
Скулли
12
Сиссе
9
Джурич
13
Родригес
13
Родригес
9
Джурич
12
Альфонс
18
Дрмич
18
Дрмич
12
Альфонс
17
Шихауи
14
Мехмеди
14
Мехмеди
17
Шихауи
15
Гонсалес
24
Ледесма
24
Ледесма
15
Гонсалес
12
Сиссе
18
Козак
18
Козак
12
Сиссе
27
Цана
18
Рокки
18
Рокки
27
Цана
Остались в запасе
Цюрих
Лацио
1
Джонни Леони
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Джонни Леони
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Цюрих - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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