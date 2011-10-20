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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Копенгаген
Ганновер-96 - Копенгаген: обзор матча 20 октября 2011
Ганновер-96
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Копенгаген
29'
К. Пандер
82'
С. Пинту
68'
Д. Н'Дойе
89'
С. Сантин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Копенгаген
ГОЛ! 2:2!
С. Сантин
Пас отдал
Д. Н'Дойе
Замена
С. Сантин
️️️️
К. Гриндхейм
Замена
А. Лала
️️️️
М. Абделлауе
ГОЛ! 2:1!
С. Пинту
Желтая карточка
Т. Делэни
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Шульц
Желтая карточка
К. Гриндхейм
Замена
Б. Овьедо
️️️️
П. Диуф
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
К. Боланьос
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Клаудемир
ГОЛ! 1:0!
К. Пандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Ганновер-96
1
Паскаль Нагель
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
4-2-1-3
20
Цилер
5
Хагги
2
Погатец
19
Шульц
6
Черундоло
24
Пандер
18
Пинту
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
4-1-3-2
1
Виланд
4
Томсен
6
Оттесен
6
Сигурдссон
19
Бенгтссон
27
Делэни
7
Боланьос
19
Гриндхейм
6
Клаудемир
30
Диуф
14
Н'Дойе
19
Шульц
34
Рауш
34
Рауш
19
Шульц
25
Абделлауе
68
Лала
68
Лала
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
30
Диуф
16
Овьедо
16
Овьедо
30
Диуф
6
Клаудемир
31
Кристенсен
31
Кристенсен
6
Клаудемир
19
Гриндхейм
70
Сантин
70
Сантин
19
Гриндхейм
Остались в запасе
Ганновер-96
Копенгаген
1
Паскаль Нагель
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
41
Ким Кристенсен
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Остались в запасе
1
Паскаль Нагель
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Роланд Нильссон
Статистика матча Ганновер-96 - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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