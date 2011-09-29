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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - ПСЖ
Атлетик - ПСЖ: обзор матча 29 сентября 2011
Атлетик
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
ПСЖ
20'
И. Габилондо
45+1'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - ПСЖ
Желтая карточка
Сеара
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
Замена
Сеара
️️️️
Нене
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Габилондо
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Бодмер
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
М. Бодмер
Вторая желтая
М. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
М. Сусаета
Пас отдал
Й. Ортенече
+1
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Г. Ирайсос
ГОЛ! 1:0!
И. Габилондо
Пас отдал
О. де Маркос
20'
Желтая карточка
Й. Ортенече
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
5
Экиза
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
51
Ираола
11
Габилондо
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
3-2-3-1-1
1
Дюшез
14
Лугано
22
Арман
24
Бодмер
13
Жалле
29
Тьене
22
Сиссоко
8
Шантом
12
Нене
15
Пасторе
9
Эрдинг
11
Габилондо
8
Итурраспе
8
Итурраспе
11
Габилондо
10
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
10
Муньяин
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
12
Нене
2
Сеара
2
Сеара
12
Нене
24
Бодмер
8
Матюиди
8
Матюиди
24
Бодмер
15
Пасторе
38
Баэбек
38
Баэбек
15
Пасторе
Остались в запасе
Атлетик
ПСЖ
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
92
Нискенс Кебану
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Атлетик - ПСЖ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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