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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бухарест - ПСВ
Бухарест - ПСВ: обзор матча 29 сентября 2011
Бухарест
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
28'
Д. Алекса
43'
В. Баума
89'
О. Тойвонен
90+2'
Т. Матавж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бухарест - ПСВ
+2
ГОЛ! 1:3!
Т. Матавж
Пас отдал
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:2!
О. Тойвонен
Пас отдал
К. Строотман
Желтая карточка
Р. Дуарте
Замена
Кассио
️️️️
Д. Панку
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
Ю. Апостол
️️️️
О. Хереа
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Ленс
Желтая карточка
Ч. Деяк
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
М. Роман
Желтая карточка
Д. Панку
+1
Желтая карточка
Д. Алекса
ГОЛ! 1:1!
В. Баума
Пас отдал
К. Строотман
ГОЛ! 1:0!
Д. Алекса
Пас отдал
Д. Панку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бухарест
2
Руи Дуарте
ВР
33
Дэнуц Коман
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
8
Николае Григоре
ЦП
10
Овидиу Хереа
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
28
Михай Роман
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Бухарест
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
9
Кассио
ЦФ
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
3-5-1
2
Дуарте
12
Божович
16
Бурча
4
Антонио
8
Григоре
10
Хереа
10
Деяк
5
Алекса
28
Роман
11
Панку
4-4-2
15
Исакссон
11
Манолев
3
Баума
6
Марсело
33
Питерс
17
Ленс
11
Тойвонен
23
Вейналдум
8
Строотман
9
Матавж
10
Мертенс
11
Панку
9
Кассио
9
Кассио
11
Панку
28
Роман
80
Тейшейра
80
Тейшейра
28
Роман
10
Хереа
32
Апостол
32
Апостол
10
Хереа
17
Ленс
52
Лабиад
52
Лабиад
17
Ленс
Остались в запасе
Бухарест
ПСВ
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
33
Халид Сину
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
Остались в запасе
33
Халид Сину
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Бухарест - ПСВ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бухарест
Товарищеские матчи
Рубин
0 : 1
01.02.2013
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Бухарест
1 : 0
09.08.2012
Херенвен
Лига Европы, 3 раунд
Херенвен
4 : 0
02.08.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
Бухарест
3 : 1
19.07.2012
МюПа
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Гюлешти-Валентин Станческу
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