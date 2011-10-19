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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Боруссия Д
Олимпиакос - Боруссия Д: обзор матча 19 октября 2011
Олимпиакос
19.10.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
8'
Х. Холебас
40'
Р. Джеббур
78'
Ф. Модесто
26'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Боруссия Д
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
К. Миральяс
+2
Замена
М. Пантелич
️️️️
Р. Джеббур
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 3:1!
Ф. Модесто
Пас отдал
А. Ибагаса
Замена
Я. Маниатис
️️️️
Ж. Макун
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 2:1!
Р. Джеббур
Пас отдал
К. Миральяс
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
Х. Холебас
Пас отдал
И. Маркано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
17
Франко Коcтанцо
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
3-3-2-2
17
Коcтанцо
5
Мельберг
5
Маркано
34
Пападопулос
25
Холебас
6
Орбаис
20
Модесто
7
Ибагаса
17
Макун
19
Джеббур
87
Миральяс
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
27
Гетце
10
Кагава
14
Перишич
9
Левандовски
17
Макун
8
Маниатис
8
Маниатис
17
Макун
87
Миральяс
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
87
Миральяс
19
Джеббур
9
Пантелич
9
Пантелич
19
Джеббур
27
Гетце
6
Гросскройц
6
Гросскройц
27
Гетце
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
Остались в запасе
Олимпиакос
Боруссия Д
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
92
Яннис Потуридис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
93
Джамель Абдун
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Олимпиакос - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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