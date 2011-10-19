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Челси - Генк

19.10.2011, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Лига Чемпионов, 3 тур Челси - Генк
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 3 2 1 13:4 +9 11
2. Байер 6 3 1 2 8:8 0 10
3. Валенсия 6 2 2 2 12:7 +5 8
4. Генк 6 0 3 3 2:16 -14 3
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