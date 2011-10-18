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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники:
Стивен Чайлд, Саймон Бек
Дополнительные помощники:
Энтони Тейлор, Андре Марринер
Резервный судья:
Майкл Джонс

ЦСКА - Трабзонспор

18.10.2011, Вторник, 20:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 10:00 (среда, 19 октября) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:30 (среда, 19 октября) Лига Чемпионов, 3 тур ЦСКА - Трабзонспор
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 3 1 2 8:7 +1 10
2. ЦСКА 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Трабзонспор 6 1 4 1 3:5 -2 7
4. Лилль 6 1 3 2 6:6 0 6
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