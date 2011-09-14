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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Трабзонспор
Интер - Трабзонспор: обзор матча 14 сентября 2011
Интер
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
76'
О. Челустка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Трабзонспор
Замена
А. Акгюн
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
М. Сарате
ГОЛ! 0:1!
О. Челустка
Замена
Р. Виттек
️️️️
П. Энрике
Желтая карточка
М. Чех
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Замена
М. Сапара
️️️️
Аланзиньо
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Паццини
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ж. Оби
Желтая карточка
Аланзиньо
Желтая карточка
М. Сарате
Желтая карточка
Г. Качар
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
6
Аркадиуш Гловацки
ЦЗ
0
Густаво Колман
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
30
Серкан Балчи
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Аланзиньо
ПП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Рикардо Альварес
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Трабзонспор
91
Бора Севим
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
27
Марек Сапара
ЛП
17
Павел Брожек
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
3-4-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
13
Раноккия
2
Лусио
4
Дзанетти
10
Оби
91
Камбьяссо
2
Жонатан
10
Снейдер
9
Сарате
11
Паццини
4-4-1-1
29
Зенгин
33
Челустка
23
Качар
6
Гловацки
16
Чех
25
Аланзиньо
16
Зокора
30
Балчи
0
Колман
7
Алтынтоп
12
Энрике
9
Сарате
11
Коутиньо
11
Коутиньо
9
Сарате
10
Оби
11
Альварес
11
Альварес
10
Оби
11
Паццини
22
Милито
22
Милито
11
Паццини
25
Аланзиньо
27
Сапара
27
Сапара
25
Аланзиньо
7
Алтынтоп
18
Акгюн
18
Акгюн
7
Алтынтоп
12
Энрике
33
Виттек
33
Виттек
12
Энрике
Остались в запасе
Интер
Трабзонспор
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
91
Бора Севим
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
17
Павел Брожек
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
Остались в запасе
91
Бора Севим
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
17
Павел Брожек
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Интер - Трабзонспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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