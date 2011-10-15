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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Саутгемптон
Дерби Каунти - Саутгемптон: обзор матча 15 октября 2011
Дерби Каунти
15.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерби Каунти - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
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Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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4 : 1
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
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Саутгемптон
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Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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