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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бери - Лестер
Бери - Лестер: обзор матча 23 августа 2011
Бери
23.08.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
2 : 4
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бери - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бери
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
Бертон Альбион
3 : 2
10.08.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бери
1 : 3
30.01.2016
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0 : 0
19.01.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бери
0 : 0
09.01.2016
Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
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