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Расписание матчей
Италия. Кубок
Чезена - Асколи
Чезена - Асколи: обзор матча 21 августа 2011
Чезена
21.08.2011, воскресенье, 22:30
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Асколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чезена - Асколи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
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24.10.2026
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1 : 1
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Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
- : -
21.11.2026
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1 : 6
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