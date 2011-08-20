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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 20 августа 2011
Сассуоло
20.08.2011, суббота, 21:00
Италия. Кубок, 3 раунд
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сассуоло - Верона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Сассуоло
- : -
22.11.2026
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25.10.2026
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Информация о матче
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