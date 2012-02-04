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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Льерс - Стандард
Льерс - Стандард: обзор матча 04 февраля 2012
Льерс
04.02.2012, суббота, 21:00
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Льерс - Стандард
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Зюлте-Варегем
5 : 0
18.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
Льерс
0 : 5
11.05.2018
Беверен
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
08.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Льерс
2 : 2
05.05.2018
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
Кортрейк
2 : 1
28.04.2018
Льерс
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Херман Вандерпортенстадион
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Льерс
Стандард
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
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