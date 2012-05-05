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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фейренсе - Витория Гимараеш
Фейренсе - Витория Гимараеш: обзор матча 05 мая 2012
Фейренсе
05.05.2012, суббота, 23:30
Португалия. Высшая лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фейренсе - Витория Гимараеш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Марколину-де-Каштру
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